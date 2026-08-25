Инфекционист предупредил о скрытой угрозе домашних закруток

Инфекционист Неронов: заготовки из грибов и мяса опасны из угрозы ботулизма

Наибольший риск ботулизма связан с домашними заготовками из продуктов с низкой кислотностью, в том числе грибов, мяса, рыбы, птицы, овощей и бобовых. В герметичной емкости без доступа кислорода может вырабатываться опасный токсин. Об этом Life.ru рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Особенно опасными специалист назвал грибы, поскольку частицы почвы сложно полностью удалить с их пористой поверхности.

Ботулотоксин невозможно надежно распознать по внешнему виду или вкусу продукта: банка может не иметь вздутой крышки, помутнения, плесени или неприятного запаха. Поэтому пробовать сомнительные консервы даже в небольшом количестве нельзя. Обычное кипячение также не гарантирует безопасности: оно способно разрушить уже образовавшийся токсин, однако споры бактерии могут пережить такую обработку. Для мяса, рыбы, грибов и большинства овощей требуется соблюдение проверенной технологии консервирования с обработкой под давлением.

Перед употреблением необходимо проверить целостность упаковки. От продукта следует отказаться при подтекании, нарушении герметичности, вздутии крышки, появлении пузырьков, пены, необычного осадка, помутнения, изменения цвета или резкого запаха. Однако отсутствие подобных признаков еще не означает, что содержимое безопасно.

При появлении после употребления консервов слабости, сухости во рту, двоения или нечеткости зрения, опущения век, проблем с речью или глотанием необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Неронов подчеркнул, что при ботулизме может быстро развиться дыхательная недостаточность.

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