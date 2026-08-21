Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожил пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении.

Обнаруженные цели были поражены с расстояния более 30 км. Корректировка огня и подтверждение поражения осуществлялись с помощью БПЛА. За успешное выполнение задания военнослужащие получили награды.

РСЗО «Ураган» эффективны в контрбатарейной борьбе и ударах по тыловым позициям.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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