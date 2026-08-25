«Сделали что-то хорошее»: как бойцы ВС РФ сбили пулеметом ракету «Фламинго»

Стали известны новые детали уникальной операции, которую провели наши бойцы в курском приграничье. С помощью обычного пулемета они смогли сбить украинскую ракету «Фламинго». Она летела со скоростью около 500 километров в час и ее целью должен был стать военный завод в Тульской области.

Особая подготовка, боевая практика и смекалка помогли уничтожить хваленое оружие ВСУ. С героями-добровольцами встретилась корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

О том, что сбили реактивную дальнобойную ракету «Фламинго», добровольцы «Барс-Курск» группировки войск «Север» не знали. Всю ночь они работали по разным целям. Конкретно эта была просто крупнее остальных.

В ту ночь был массированный налет вражеских БПЛА, по сути работали по одному коридору. Враг рассчитывал, что наша система ПВО выдохнется. Но не учел того факта, что встретит очень мотивированный расчет, состоящий из вынужденных переселенцев из Суджанского района.

Боец с позывным «Платон» до вторжения в Курскую область был комбайнером в Малой Локне. Действовали быстро. Счет шел на секунды. Цель подсветили трассерами и начали работать очередями из пулемета. Ракета летела на высоте 50 метров со скоростью до 500 километров в час.

«С детства занимался охотой, так же, как и мой напарник „Лось“. Мы друг друга знали. Стрелять-то мы умели. И вместе мы и пошли сюда. Думали, какую-то принести для страны хоть каплю пользы. Когда нашли ее, посмотрели, увидели лесной массив, как оно разрушило, там раскидало, то мы поняли, что мы что-то сделали хорошее», — сказал номер расчета мобильной огневой группы бригады «Барс-Курск» группировки войск «Север» с позывным «Платон».

Боевая часть весит больше тонны. Ракета упала в лес — далеко от населенных пунктов. Система ПВО на Сумском направлении — эшелонированная. Выстроена так, чтобы у врага не было легких квадратов, а сами расчеты стоят на удалении от гражданских.

«Собственно, это обломки „Фламинго“. Это кормовая часть, вполне узнаваемая. Это то, что осталось от турбины, а это — блок управления. Он примечателен тем, что там находился внутри полетный контроль. То есть можно было выяснить, откуда запустили ракету и куда она направлялась», — показала корреспондент.

Дальность «Фламинго» — три тысячи километров. Уже точно известно, что целью был завод в Туле. По иронии судьбы близкий друг командира расчета именно в ту ночь находился именно там — на смене. На утро, когда все выяснилось, созвонились.

«И он говорит: „Красавчики, благодарю“. Я именно благодарю по-своему. Он как раз в тот день был на смене, на работе. Мне приятно, у него только ребенок родился недавно», — сказал начальник расчета мобильной огневой группы бригады «Барс-Курск» группировки войск «Север» с позывным «Музыкант».

Боевики действуют стандартно — летят по низинам, прячутся от радиолокационных станций. Это одна из причин, почему по ракете работала именно мобильная огневая группа.

«Звезды все сложились как надо. Я думаю, так Бог предусмотрел. Просто огромная цель, пулемет, подготовленные люди. Заградительным огнем работали очередями, не зажимали до упора. Из ключевых факторов удачного уничтожения — габарит цели. В длину цель до 12 метров, высота в холке максимальная до 2,5 метров», — сказал командир мобильной роты огневой поддержки батальона ПБС мобильной огневой группы бригады «Барс-Курск» группировки войск «Север» с позывным «Борей».

Уже известно, что добровольцев представят к наградам. Но сами они говорят: после пережитого на малой родине — в самом пострадавшем от ВСУ Суджанском районе — во время выхода на боевые дежурства хотят просто защитить мирных людей.

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