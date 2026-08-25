Число пострадавших при пожаре на Амурском ГХК выросло до 100

Число пострадавших в результате происшествия на Амурском газохимическом комплексе (ГХК) в Амурской области выросло до 100 человек, один погиб. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По уточненным данным, один человек погиб. В больницы города Свободный с травмами различной степени тяжести госпитализированы несколько десятков человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков. Остальным пострадавшим с легкими повреждениями, такими как порезы и ушибы, помощь оказана на месте.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв на установке по переработке метанола. Основное оборудование комплекса не пострадало.

Специалисты мобильных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха. Информация о масштабах разрушений уточняется. На месте работают оперативные службы и следственные органы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в селе Черниговка Свободненского района Амурской области на территории ООО «Амурский ГХК» произошел взрыв. В пресс-службе предприятия уточнили, что очаг возгорания на площадке строительства уже локализован, рисков дальнейшего распространения огня нет, в настоящее время ведется контролируемое выгорание остатков технологических газов.

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