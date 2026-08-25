Прилетели американцы? В Кремле рассказали, с кем сегодня встретится Путин

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 214 0

Пресс-секретарь президента РФ рассказал о планах главы государства.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Mikhail Metzel; 5-tv.ru

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Песков: Владимир Путин не планирует встречу с американскими коллегами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на сегодня, 25 августа, не запланировано никаких встреч Владимира Путина с представителями администрации США. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Пескова, никаких планов по организации контактов с американской стороной на этой неделе нет.

«Нет, таких планов нет», — коротко заявил Песков.

Вместе с тем официальный представитель Кремля подтвердил, что сегодня президент проведет рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Ранее на сайте главы региона сообщалось, что они обсудят вопросы социально-экономического развития, включая реализацию прорывных проектов в АПК и курортной сфере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сегодня утром, 25 августа, в московском аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555. По данным сервиса Flightradar24, борт вылетел из Риги примерно в 8:50 по московскому времени и завершил маршрут во Внуково около 10:04.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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