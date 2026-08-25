Палочка вместо трона: Кит Харингтон сыграет во втором сезоне «Гарри Поттера»

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сыграет во втором сезоне «Гарри Поттера»

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон присоединился к актерскому составу второго сезона сериала про Гарри Поттера. Об этом сообщило издание Variety.

По их данным, 39-летний актер сыграет преподавателя Защиты темных искусств Златопуста Локонса. Это один из ключевых персонажей второй книги о Мальчике, Которой Выжил.

Сам Харингтон рассказывал, что с детства является большим поклонником произведений британской писательницы Джоан Роулинг — автора «Гарри Поттера». Он много раз перечитывал историю о юном волшебнике. А в 2025 году даже озвучил Златопуста Локонса в аудиоверсии книги «Гарри Поттер и Тайная комната».

На эту роль Кит Харингтон был утвержден после того, как актер Николас Холт выбыл из проекта из-за конфликта в расписании.

Премьера первого сезона состоится в декабре 2026 года. А съемки второго сезона стартуют уже этой осенью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты Гарри Поттера спасли могилу домового эльфа Добби. В Великобритании строителям крупного энергетического объекта пришлось пересмотреть план прокладки подводного кабеля Greenlink, чтобы не повредить вымышленное место захоронения Добби на пляже Фрешуотер-Уэст.

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