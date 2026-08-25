Песков прокомментировал приземление самолета ВВС США во Внуково

У пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова нет информации о самолете военно-воздушных сил (ВВС) США, приземлившемся в московском аэропорту Внуково.

«Нет, я не располагаю такой информацией», — заявил представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555 приземлился в воздушной гавани столицы России. По данным портала flightradar24, самолет вылетел в 8:50 по московскому времени из Риги. В 10:04 борт уже приземлился во Внуково.

После того, как борт сел в этом аэропорту, данные о перемещении воздушного судна перестали поступать. Это значит, что самолет либо находится вне зоны покрытия, либо уже приземлился.

В столицу Латвии самолет прибыл 23 августа из Кэмп-Спрингс (штат Мэриленд), где расположена авиабаза Эндрюс. Там же базируется борт «Номер один», на котором передвигается президент Соединенных Штатов.

Модель Boeing C-17 Globemaster III выполняет стратегические воздушные перевозки грузов и войск.

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