Российские борцы с триумфом вернулись с молодежного чемпионата мира

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Спортсмены выступали с национальным флагом и гимном.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Россияне — триумфаторы молодежного первенства мира по вольной борьбе — вернулись на Родину. На встрече в московском аэропорту они поделились впечатлениями от побед и рассказали о чувствах, какие испытали, выступая под национальным флагом и с гимном.

«Мы не впервые выступаем под флагом. В этом году мы уже и на первенстве Европы выступали под флагом и гимном. Ощущения совсем другие, приятные. Мотивация бывает своеобразная, чтобы выигрывать, доказывать», — сказал победитель молодежного чемпионата мира по вольной борьбе Исмаил Ханиев.

«Сейчас мы будем готовиться на турнир, а после этого уже, если выиграем, — на Европу. Хотелось бы попасть на Европу», — сказал победитель молодежного чемпионата мира по вольной борьбе Магомед Магомедов.

Россияне победили на молодежном первенстве мира среди спортсменов до 20 лет, которое проходило в Словакии.

Магомед Магомедов стал чемпионом в весовой категории до 57 килограммов, а Исмаил Ханиев — до 79 килограммов. Еще одну медаль принес сборной Зелимхан Умаров — он завоевал бронзу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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