Унес пьяный сосед: в Кузбассе нашли 5-летнего мальчика, пропавшего накануне

В Кузбассе нашли 5-летнего мальчика, пропавшего накануне

В Новокузнецке Кемеровской области завершились поиски 5-летнего Алексея Зяблинского, пропавшего 24 августа. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Ребенок ушел из дома днем и не вернулся, по факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий с участием полиции, МЧС и волонтеров удалось установить местонахождение мальчика. Как выяснилось, его унес к себе пьяный сосед.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестный мужчина уносит ребенка на руках. В настоящее время подозреваемый дает показания в отделе полиции и пытается объяснить мотивы своего поступка. Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тверской области продолжаются масштабные поиски 14-летнего Владимира Сарварова, который ушел в лес в районе деревни Зинаидово 15 августа и до сих пор не вернулся. С 16 августа на месте работает круглосуточный оперативный штаб. В поисковой операции задействовано более 450 волонтеров и специалистов, применяются квадроциклы, беспилотники и кинологические расчеты.

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