Гастроэнтеролог перечислила полезные для печени суперфуды

Гастроэнтеролог Бирюкова: здоровье печени помогает поддерживать свекла

Поддерживать работу печени лучше с помощью регулярного сбалансированного питания, а не курсов биологически активных добавок. Об этом порталу Газета.ру рассказала врач-нутрициолог, гастроэнтеролог и гепатолог Светлана Бирюкова.

По словам специалиста, печень играет ключевую роль в обмене веществ, поэтому на ее состояние влияют ежедневный рацион и образ жизни. Одной из распространенных проблем остается неалкогольная жировая болезнь печени, которая, по словам врача, встречается у значительной части взрослого населения.

Для профилактики состояния важно снижать калорийность питания, ограничивать простые углеводы и включать в рацион продукты с полезными для организма веществами. Среди таких продуктов эксперт выделила свеклу, гречку, квашеную капусту и лесные ягоды.

По словам Бирюковой, содержащийся в свекле бетаин помогает защищать клетки печени от окислительного стресса и препятствовать накоплению жировых соединений. Гречка благодаря рутину и кверцетину может поддерживать микроциркуляцию и снижать воспалительные процессы. Квашеная капуста является источником полезных бактерий и веществ, участвующих в работе ферментных систем печени, а ягоды благодаря антоцианам помогают защищать клетки от повреждений.

«Можно ли «очистить» печень, съев много полезного продукта за один день? Нет. Гепатология не терпит разовых нагрузок. Эффект достигается только при систематическом включении в ежедневный рацион», — добавила врач.

Специалист уточнила, что некоторые продукты требуют осторожности. Перед тем, как сделать их частью рациона на регулярной основе, важно проконсультироваться с врачом.

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