Сами подписались: россияне жалуются на то, как их обманывают цифровые сервисы

Потерять деньги на образовании можно не только из-за мошенников. Россияне все чаще жалуются на невозможность отмены платных подписок в интернете. Это, к примеру, платформы по изучению иностранных языков, фитнес-курсы, психология и всевозможные видеосервисы. Чтобы не потерять клиентов, а вместе с ними и деньги, компании изобретают всевозможные уловки. Поиски заветной кнопки «отмена» превращаются в настоящий квест. Можно ли защитить свои права, выяснил корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев.

Подписка на онлайн-платформу для обучения TutorPlace сначала стоит всего рубль. Чтобы оформить пробный период, достаточно сделать пару кликов, и доступ к курсам открыт. Вот только спустя неделю с карты начинают списывать уже сотни рублей, а вот отказаться от подписки уже не так просто. Для некоторых — это целый квест.

«Сначала я пыталась через банк отвязать карту, потом мне сказали, что он привязан именно к приложению. Я сделала все четко по инструкции. Думала, списания закончились, но не тут-то было — на следующий месяц я заметила списания по 100 рублей», — говорит онлайн-покупательница Виталина.

Пользователи считают, что компания нарушает условия договора. По их словам, после попытки отказаться от подписки за 399 рублей их переводят на другой, более дешевый тариф. Но полностью блокировать услугу невозможно без помощи техподдержки. Некоторые утверждают: даже после отмены деньги продолжали списываться.

«Она у них очень глубоко спрятана, но найти возможно через личный кабинет. Служба поддержки помогла найти эту заветную вкладку, деньги, естественно, никто не вернул», — делится москвичка Маргарита.

Но сам по себе переход на другой тариф еще не означает нарушения. По словам эксперта, главный вопрос — насколько понятна для пользователя инструкция по отказу от подписки и что именно происходит после нажатия кнопки «отменить».

«Вот здесь уже будут как раз применяться положения закона о защите прав потребителей, а именно статьи 10, 16, 32, в совокупности которой обязывают этого предпринимателя, эту организацию, во-первых, довести до пользователя полную информацию по условиям использования продукта, в том числе и по условиям отказа и отмены платных подписок», — сообщил адвокат Николай Кошман.

Если условия отказа сформулированы размыто или непонятно, это может быть нарушением прав потребителей. А если сам механизм отмены на сайте не соответствует договору или закону, пользователь может обратиться в Роскомнадзор. Журналист «Известий» напрямую обратился в техподдержку одной из популярных образовательных платформ, чтобы выяснить: почему отменить подписку для многих клиентов оказывается сложнее, чем оформить.

Оказалось, жалобы на неожиданные списания оставляли и в адрес крупных цифровых сервисов. Но с 1 марта правила изменились. Теперь сервисы не могут продолжать списывать деньги с банковской карты, если пользователь отказался от продления подписки. Насколько прозрачно организована ее отмена — теперь не только вопрос удобства для клиента. При спорной механике свои права потребитель может отстаивать уже в рамках новых требований закона.

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