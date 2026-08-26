Силы ПВО России сбили 426 украинских беспилотников за ночь

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 89 0

Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Орловской и других областей.

Сколько беспилотников сбили силы ПВО 26 августа

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Средства противовоздушной обороны России минувшей ночью уничтожили 426 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщили на канале Минобороны РФ в МАКС.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 25 августа до 7:00 мск 26 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 426 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Волгоградской, Нижегородской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь на 25 августа силы ПВО России сбили 148 воздушных целей.

Российские регионы на регулярной основе подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Незалежная для атак на субъекты России применяет беспилотники и обстреливает приграничные регионы ракетами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.28
-0.18 98.29
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:35
Ядерные микрореакторы разместят на пяти военных базах США
23:14
Дети и деньги: акушерка раскрыла список трат на первый год жизни ребенка
23:13
Пушилин заявил о применении иностранных ракет для удара по району ТРЦ в Донецке
22:56
Более 10 жителей ДНР пострадали в результате атак беспилотников ВСУ за сутки
22:41
В Испании в результате запуска пиротехники с балкона мэрии пострадали 50 человек
22:23
Организованных российских туристов в Непале нет

Сейчас читают

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан: против кого направлено «суннитское трио»?
Не покупайте лишнего: что нужно ученикам с 1 по 11 класс
Самого молодого футбольного нарушителя порядка задержали в США
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео