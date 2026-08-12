Силы ПВО уничтожили 147 беспилотников ВСУ над регионами России за день

Часть украинских дронов была перехвачена и ликвидирована над акваторией Черного моря.
Фото: © РИА Новости/Константин Морозов
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили 147 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС.
Атаки беспилотников отражались в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
По информации министерства, средства ПВО работали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областей. Также воздушные цели были уничтожены над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
Территория России регулярно подвергается атакам с начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для ударов ВСУ применяют беспилотники и ракеты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нанесли удары по объектам морской логистики, использовавшейся в интересах ВСУ. В Минобороны России заявили, что в порту Черноморск были поражены резервуары с ГСМ, разгрузочные терминалы и складские объекты для хранения военных грузов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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