Помогающие профессии — медицина, педагогика, психология — держатся на доверии. Но именно это доверие все чаще используют преступники. Случаи мошенничества в психологических центрах, поддельные дипломы, фальшивые консультации и сбор персональных данных — проблема приобрела системный характер.

Как обезопасить себя и близких, на что обратить внимание при выборе специалиста и почему даже профессиональные чаты психологов не застрахованы от аферистов — в эксклюзивном материале 5-tv.ru с Татьяной Коробовой — преподавателем психологии, клиническим психологом, судебным экспертом, профайлером, в прошлом психологом-полиграфологом Отдела МВД г. Москвы.

Опасность мошенничества в помогающих профессиях

Как распознать в психологе мошенника — признаки. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

В последнее время участились случаи обмана в сфере психологии. Это особенно опасно, потому что подобные злоупотребления происходят в профессиях, где люди ищут поддержки и доверяют самое сокровенное.

Медицина отвечает за физическое здоровье, педагогика — за воспитание и безопасность детей, а психология — за душевное равновесие. Когда мошенники вторгаются в эти области, последствия могут быть разрушительными.

«Это вдвойне неприятно и критично. В психологии, медицине, педагогике люди обращаются за помощью, а если кто-то злоупотребляет этим доверием, то последствия страшны не только для отдельного человека, но и для репутации всей профессии», — отметила психолог Татьяна Коробова.

С точки зрения закона, мошенничество квалифицируется по статье 159 Уголовного кодекса РФ как хищение чужого имущества или права на него путем обмана и злоупотребления доверием. Именно доверие становится главным инструментом лжепсихологов: они получают доступ к личной информации, персональным данным и используют уязвимое состояние клиента.

Схема работы мошенников

Как распознать в психологе мошенника — признаки. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Злоумышленники действуют не хаотично, а по отработанному алгоритму, напоминающему классическую технику продаж. В ход идут не только психологические приемы, но и маркетинговые инструменты.

Сначала мошенник устанавливает доверительный контакт — так называемый раппорт. Затем выявляет «боли» и потребности человека, чтобы сбить его с равновесия, вызвать стресс и притупить бдительность.

После этого следует презентация «услуг»: клиенту предлагают выгодные акции, бонусы, скидки — например, десять сеансов, а пять в подарок. И, наконец, отрабатываются возражения, чтобы убедить жертву купить продукт или согласиться на долгосрочное сотрудничество.

«Нужно понимать: ни один психолог не будет работать бесплатно. Это его хлеб, он на этом зарабатывает, как и все люди в других профессиях. Дополнительные „плюшки“ и заманчивые предложения по телефону всегда должны настораживать», — предупреждает эксперт.

Чтобы не попасться на удочку, специалист советует внимательно слушать интонацию, задавать уточняющие и даже неудобные вопросы, брать инициативу в диалоге на себя. Мошенники действуют по скриптам, и когда их выбивают из колеи, они теряются и начинают ошибаться.

«Даже ушлый многолетний мошенник — все равно человек, который лжет, а значит, находится в стрессе. Своими паттернами поведения он обязательно выдаст себя, если вы начнете задавать каверзные вопросы», — отмечает психолог.

Громкий случай: Наталья Эль

Как распознать в психологе мошенника — признаки. Фото: www.globallookpress.com/Hans Lippert

Один из самых показательных примеров — история Натальи Эль, лжепсихолога с криминальным прошлым. В 2021 году она, уже отбыв наказание за мошенничество, вышла на свободу, сменила персональные данные, сделала пластическую операцию и приобрела поддельный диплом по психологии.

Она позиционировала себя как специалиста, проводила консультации и одновременно занималась продажами недвижимости, выстраивая целевую аудиторию из платежеспособных людей, а затем скрывалась с деньгами. В итоге суд приговорил ее к 8,5 годам лишения свободы.

«Страшно подумать, как проходили ее консультации. Этот случай показывает: когда психолог злоупотребляет доверием, это опасно и для пострадавшего, и для всей профессии в целом», — комментирует Коробова.

Как распознать лжепсихолога по объявлению

Как распознать в психологе мошенника — признаки. Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

Даже на этапе поиска специалиста можно заметить тревожные сигналы. Вот на что стоит обратить внимание:

Заманчивые бонусы. Акции, скидки, подарки — если предложение звучит слишком хорошо, скорее всего, это ловушка.

Обезличенные контакты. Номер телефона может быть недоступен, либо вместо него указан странный адрес или мессенджер без привязки к конкретному человеку.

Отсутствие фото или логотипа. Частный психолог обычно не скрывает свое лицо — это создает доверие. Организация должна иметь товарный знак и информацию о команде.

Ошибки и несоответствия в тексте. Сухие, шаблонные формулировки, грамматические ошибки, отсутствие психологических нюансов — все это выдает непрофессионала.

«Психолог, который дорожит репутацией, не боится ставить свое лицо на аватар. Если вы видите объявление с минимумом информации и неестественными „плюшками“, лучше пройти мимо», — советует психолог.

Кстати, мошенники все чаще размещают такие объявления даже в профессиональных чатах психологов — например, с просьбой продать банковскую карту. Эксперт напоминает, что карта — это именной документ, и передача ее кому-либо влечет полную ответственность за все последующие операции.

Кто чаще всего становится жертвой мошенников

Как распознать в психологе мошенника — признаки. Фото: www.globallookpress.com/Erik Reis — IKOstudio

Существуют категории людей, которые особенно уязвимы для манипуляций. К ним относятся:

Дети — они ориентированы на взрослых и не обладают критическим мышлением.

Пожилые люди — с возрастом снижаются память, внимание и наблюдательность, они нуждаются в поддержке и легко поддаются на уговоры.

Одинокие люди в тревожном состоянии — им не хватает тепла, они ищут собеседника и готовы довериться первому, кто проявит участие.

Люди, переживающие стресс или депрессию — они истощены эмоционально и не могут трезво оценивать ситуацию.

«По голосу несложно определить возраст и состояние человека. Лжепсихологи этим активно пользуются. Одинокие люди в тревоге особенно нуждаются в поддержке, и им хочется расслабиться, поделиться, довериться — это и есть та самая точка входа для мошенников», — говорит эксперт.

По словам специалиста, уязвимость также связана с уровнем психической организации. Известный отечественный психолог Александр Лазурский выделял три уровня психики: высокий, средний и низкий. Люди с низким уровнем хуже адаптируются в социуме, легче поддаются гипнозу и внушению — именно их чаще всего выбирают мошенники.

Как должен вести себя настоящий психолог

Как распознать в психологе мошенника — признаки. Фото: www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff

Этичный специалист никогда не будет давить, принуждать или дружить с клиентом. Его задача — рекомендовать, а не советовать, и уж тем более не обманывать. Важнейший принцип — конфиденциальность: вся полученная информация остается в рамках консультации.

«Мне нравится подход, который используют в системе МВД, — там этика прописана приказами и нормативными документами. Психолог не заставляет, не побуждает к действиям, не советует — он рекомендует. И, конечно, он обязан хранить тайну. Если эти правила нарушаются — это повод насторожиться», — отмечает Татьяна.

Недавно певец Митя Фомин в эфире телеканала заявил, что не доверяет психологам. Эксперт соглашается с тем, что доверие должно быть разумным, но призывает не отказываться от профессиональной поддержки.

«Я согласна с фразой о недоверии, но все-таки рекомендую ходить к психологам, если вы у них не были. Не стоит настраиваться негативно заранее. Просто проверяйте документы, задавайте вопросы, ищите информацию о специалисте — и тогда помощь принесет пользу, а не разочарование», — подытожила специалист.