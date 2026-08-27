Запор оказался не единственной проблемой кишечника в космосе

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 2 381 0

В невесомости пища медленнее проходит через организм, из-за чего меняется работа живущих там бактерий.

Ученые выяснили почему у людей возникают запоры в космосе

Фото: 5-tv.ru

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У человека в космосе возникают запоры из-за микрогравитации

Ученые выяснили, почему люди часто сталкиваются с запорами во время пребывания в космосе. Главной причиной исследователи считают микрогравитацию, которая замедляет движение пищи по кишечнику. Об этом сообщает Live Science.

Специалисты изучили более 400 образцов крови 52 астронавтов и космонавтов, которые находились на Международной космической станции более двух месяцев в период с 2006 по 2018 год. Анализ показал изменения в веществах, которые образуются при работе кишечных бактерий.

В обычных условиях эти микроорганизмы в первую очередь перерабатывают сложные углеводы, в том числе клетчатку. Однако в космосе пища движется медленнее, поэтому бактерии успевают переработать клетчатку и затем начинают активнее расщеплять белки. Такие изменения появляются уже через несколько недель после прибытия на орбиту и могут сохраняться до возвращения на Землю.

Исследователей беспокоит, что при расщеплении белков образуются вещества, которые связывают с повреждением почек, ухудшением концентрации и другими негативными последствиями. При коротких полетах риск считается небольшим, однако во время длительных миссий их уровень может стать выше.

Авторы работы считают, что перед будущими продолжительными полетами, например к Марсу, потребуется найти способы снизить нагрузку на кишечник. Среди возможных мер они называют увеличение количества клетчатки в рационе, пробиотики и стимуляцию работы кишечника.

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