Уголовное дело возбуждено по факту возгорания автомобиля в Петербурге. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Северной столице.

Инцидент произошел в Пушкинском районе. Пострадали два человека: один скончался, второй госпитализирован с травмами.

Очевидцы рассказали, что машина выезжала с платной парковки и двигалась в сторону павильона с заведением. В этот момент и прогремел взрыв.

По предварительным данным, погибший — водитель — имел отношение к Минобороны. Пострадала его жена, она была на пассажирском сидении.

Предварительная причина — взрыв газобаллонного оборудования, однако подтверждается наличие самодельного взрывного устройства (СВУ). Территория оцеплена, обстоятельства уточняются.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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