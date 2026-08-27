Пасечник: атака ВСУ на автобус в ЛНР стала самой массовой по числу жертв

В результате удара погибли девять человек.
Фото: Прокуратура Луганской Народной Республики
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Атака Вооруженных сил Украины на автобус из Лисичанска в Стаханов Луганской Народной Республики стала самым массовым по числу жертв ударом по транспорту в ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Ранее 26 августа ВСУ атаковали автобус в ЛНР. Тогда погибли девять человек. Всего в машине находились 15 пассажиров. Восемь скончались на месте, еще одну раненую двадцатилетнюю девушку срочно доставили в реанимацию, но она скончалась.
«Это очередной акт терроризма кровавого киевского режима. Циничный, бесчеловечный и не имеющий оправдания», — заявил Пасечник.
На место атаки прибыли представители Следственного комитета России, чтобы зафиксировать последствия.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.
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