Пасечник: атака ВСУ на автобус в ЛНР стала самой массовой по числу жертв

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 78 0

В результате удара погибли девять человек.

Атака ВСУ на автобус в ЛНР: подробности

Фото: Прокуратура Луганской Народной Республики

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Атака Вооруженных сил Украины на автобус из Лисичанска в Стаханов Луганской Народной Республики стала самым массовым по числу жертв ударом по транспорту в ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Ранее 26 августа ВСУ атаковали автобус в ЛНР. Тогда погибли девять человек. Всего в машине находились 15 пассажиров. Восемь скончались на месте, еще одну раненую двадцатилетнюю девушку срочно доставили в реанимацию, но она скончалась.

«Это очередной акт терроризма кровавого киевского режима. Циничный, бесчеловечный и не имеющий оправдания», — заявил Пасечник.

На место атаки прибыли представители Следственного комитета России, чтобы зафиксировать последствия.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.28
-0.18 98.29
-0.23
Осторожно, ретро-Венера! Гороскоп для знаков зодиака на сентябрь 2026

Последние новости

19:13
Названа причина смерти Юрия Цурило
19:00
Российские войска поразили цех по сбору беспилотников ВСУ в Одесской области
18:46
Смерть в банке с огурцами: чем могут быть опасны домашние заготовки
18:31
«Не можем оставаться равнодушными»: Захарова о политических репрессиях в Армении
18:15
Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом
18:11
УЕФА готовит иск к Инфантино из-за попытки продать права на ЧМ

Сейчас читают

Радио «Судного дня» передало 16 зашифрованных сообщений после двух дней молчания
Опубликованы кадры с места взрыва в Санкт-Петербурге
Солнце, Луна и кости животных: тайна доисторического сооружения в Чехии
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео