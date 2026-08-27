Песков: слухи о подготовке нападения на НАТО — газетные утки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы готовящемся ограниченном нападении России на страну — члена НАТО. Об этом он заявил, комментируя публикацию The Wall Street Journal.

«Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями РФ», — подчеркнул Песков.

По его словам, Россия предпочла бы добиваться своих целей мирными способами, но в отсутствии такой возможности продолжает специальную военную операцию для обеспечения своей безопасности в контексте конфликта вокруг Украины.

Пресс-секретарь также отметил, что Россия сталкивается с агрессивной политикой со стороны европейских стран, и рассуждения об обратном являются искажением реальности.

«Рассуждения об обратном являются искажением реальности и обычными такими газетными „утками“, не более того», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован об итогах контактов с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Однако личной встречи между ними не было.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.