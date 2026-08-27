В России продают опасный препарат под видом детских игрушек и косметики

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Передозировка грозит инфарктом, инсультом и психозами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Биологически активные добавки с сильнодействующим сибутрамином продают в России под видом детских игрушек или косметики. Криминальную схему реализации препаратов разоблачили «Известия».

Сибутрамин разработали как антидепрессант, а потом стали использовать для лечения ожирения. Его отпускают строго по рецепту. Бесконтрольное употребление грозит инфарктом и инсультом, а также психозами.

Торговцы создают на маркетплейсах фальшивые карточки товаров — например, конструкторов. Обычным поиском их не найти, нужно знать правильные артикулы, которые распространяют закрытые интернет-паблики и каналы. Они же вовсю рекламируют опасные средства.

Подпольным продавцам грозит до восьми лет заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России в продаже появились утяжеленные одеяла, которые в ряде случаев представляют смертельную опасность. Расследуются обстоятельства гибели четырехлетнего мальчика в детском саду, которого уложили спать под таким одеялом весом семь килограммов, превышающим допустимые 10% от веса ребенка.

Также зафиксирован случай сильной аллергической реакции у взрослой покупательницы, вызванной стеклянными гранулами в наполнителе, которые при трении образуют мелкую пыль, травмирующую кожу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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