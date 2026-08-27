На Ямале горят 400 тысяч гектаров леса: почти 1500 спасателей борются с огнем

В России бушуют природные пожары. Самая горячая точка на карте нашей страны — Ямало-Ненецкий округ. По данным к этому часу, огнем объято уже почти полмиллиона гектаров тайги. Едкий дым окутал весь север региона. На дорогах — нулевая видимость. А добраться в отдаленные села и деревни, порой, невозможно даже на вертолете.

На помощь прибывают мобильные подразделения со всей страны. Но взять ситуацию под контроль пока не удается. Есть ли угроза населенным пунктам — узнал корреспондент «Известий» Иван Литомин.

На разгрузку у них есть всего пара минут. Огонь приближается, небо затягивает. Лететь в дыму нельзя, и если не подняться прямо сейчас, можно потерять технику и людей.

В огне сразу несколько районов. В общей сложности — почти полторы сотни крупных очагов и четыреста тысяч уничтоженных гектаров леса. Вместе со спасателями съемочной группе удалось побывать в особо опасной зоне — там, где прямо сейчас работает основная группировка авиалесоохраны. Масштабы природного бедствия хорошо видны с воздуха.

Единственная возможность справиться с огнем — переброска мобильных спасательных групп.

«Люди каждый день находятся в одних и тех же трудных условиях. Постоянная физическая работа. Усталость накапливается. И нужна ротация людей», — сказал старший летчик-наблюдатель Салехардского поисково-спасательного отряда «Ямалспас» Руслан Масагутов.

Причина пожаров — засушливое лето. За три месяца на Ямале не выпало и трети от нормы осадков. Сухие грозы, молнии. И даже небольшой дождь практически не помогает — горят торфяники. Очаги под землей, и справиться с ними непросто.

«Мы в основном работали с помпой. Копать там не реально было», — сказал спасатель Салехардского поисково-спасательного отряда «Ямалспас» Павел Киселев.

Огонь и дым подбираются к крупным населенным пунктам. Эти кадры в редакцию присылают из разных уголков Ямала. Местные жители говорят: опасней всего сейчас на городских дорогах и трассах.

С огнем сейчас борется почти полторы тысячи человек. Ямальским спасателям помогают специалисты из соседних регионов, с Урала и из Сибири. Каждый день прибывают новые группировки. Накануне прилетели сто человек из Иркутска. Но справиться и даже хоть как-то уменьшить масштабы природного бедствия пока не удалось.

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