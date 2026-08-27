В районе Доброполья плечом к плечу с нашими солдатами воюет гражданин Британии — Майкл Джонс. Его имя знают многие жители приграничья.

На протяжении нескольких лет он привозил туда гуманитарную помощь и снимал репортажи о том, что действительно происходит в зоне СВО. А после принял решение — защищать интересы нашей страны не только в социальных сетях, но и на передовой. О том, что заставило бывшего британского солдата стать российским матросом — узнал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Тяжелый британский акцент, добродушная улыбка и позывной «Томми» — Майкл по привычке пишет на английском языке.

Полное имя — Майкл Ли Гарет Джонс, родился в Лондоне, год служил в пехотном полку Королевских войск Великобритании. Это было 20 лет назад. Как говорит Майкл, в прошлой жизни.

Теперь он матрос 61-го полка морской пехоты России, группировки войск «Центр». Взвод Майкла на полигоне с утра и до вечера — накапливают летные часы, осваивают технику.

Подразделение не только проводит учения, но и тренируется каждый день. А в случае обнаружения реальной цели поднимает в воздух беспилотник, чтобы уничтожить противника.

Майкл неплохо говорит по-русски, но здесь, на фронте, приходится осваивать специальный армейский язык. Понятия «работать по «зеленке», «разбирать опорник», «отрезать пехоту» освоил не сразу, но технический язык дался куда проще, временами даже помогает сослуживцам.

«Много инструкций на английском, и я был как переводчик», — говорит оператор БПЛА 61-й бригады морской пехоты ВС РФ Майкл Джонс.

«Когда сказали, что едет англичанин, я удивился. Как это у нас в российскую армию англичанина взяли. Потом нормально, разговаривает по-русски нормально. Понимает нас», — сказал оператор БПЛА 61-й бригады морской пехоты ВС РФ с позывным «Малой».

Своим Майкл стал восемь лет назад, когда по приглашению IT-компании приехал в Санкт-Петербург и решил остаться. Женился, стал вести блог о жизни в России. Когда началась спецоперация, начал снимать ролики, показывая правду — в том числе для своей англоязычной аудитории.

Донецк, Мариуполь, Горловка. На своем УАЗике Майкл отправился в Донбасс в 2022 году. Раздавал гуманитарную помощь, вел блог, где рассказывал об обстрелах мирных жителей, показывал зверства ВСУ.

«Самое важное интервью было в мариупольском театре. BBC сказал, что это была русская ракета, но люди в Мариуполе рассказали, что это был украинский солдат», — вспоминает Майкл.

Последней каплей стала атака ВСУ по Санкт-Петербургу. Тогда на подлете к городу сбили 72 дрона боевиков.

«После атаки дронов и ракет по Петербургу, где живут моя жена и сын, я понял, что я должен помогать. Я знаю, как помогать — я был в армии в Англии», — говорит Майкл.

Сейчас батальон беспилотных систем бригады воюет на добропольском направлении. Боевая задача — очистить небо от дронов ВСУ. Для Майкла теперь это дело чести.

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