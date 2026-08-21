В обретении мощей именно сейчас верующие видят чудо. Именно Дмитрий Донской помогал России в сложные времена. Именно он объединял русские земли вокруг Москвы. Можно сказать, собирал Русь по кусочкам. И сегодня, когда Украина рушит церкви и прославляет нацистов, появление святого защитника очень символично. Корреспондент «Известий» Максим Прихода расскажет, почему.

Молитвы возносятся у раки со святыми мощами святого князя Дмитрия Ивановича Донского. О том, как они были обретены и идентифицированы, Владимиру Путину рассказывают шепотом. Как об истинном чуде.

— Надгробница, да, XVII века.

— А они были подписаны?

— В XVII веке они были подписаны.

Археологи были уверены: эти надписи не соответствуют действительности. Когда во второй половине XIX века в Архангельском соборе прокладывали отопление — саркофаг Дмитрия Донского якобы разместили под саркофагом его отца, Ивана Красного. Но сейчас захоронение обнаружили совсем в другом месте. До этого гробницы князей в Архангельском соборе не вскрывались никогда.

«Захоронение было вскрыто в связи с производством реставрационных работ, которые потребовали ремонта крышки саркофага, которая могла упасть внутрь саркофага. Крышка была снята. И вот этот процесс и дал нам в конечном итоге обретение мощей», — пояснил вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Дмитрий Донской был канонизирован только в 1988-м, в год тысячелетия крещения Руси, хотя историкам очевидно: если бы не он — никакой Руси, возможно, и не было бы.

История с обретением мощей святого князя насквозь пропитана символизмом. Начиная с того, где саркофаг был обнаружен — на территории Московского Кремля, который сам Дмитрий Донской и сделал неприступной белокаменной крепостью. Заканчивая тем историческим моментом, в который князь-воин, великий защитник православия вновь явился русским.

«В описании Куликовской битвы мы читаем, что некоторым верующим людям было явление: великомученик Дмитрий Солунский, великомученик Георгий Победоносец и князья-страстотерпцы Борис и Глеб стремятся на помощь великому князю Дмитрию. И точно так же князь Дмитрий, вошедший в состав „небесного воинства“, сейчас является нам», — уверен заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе, академик РАХ Андрей Баталов.

Дмитрий Донской — объединил русские земли вокруг Москвы — сначала — браком с дочерью нижегородско-суздальского князя — а после — на — Куликовом поле!

«Мы тогда воевали на Куликовом поле не только с ордами Мамая, там были и генуэзские тяжеловооруженные пехотинцы, закованные в латы. Ведь Западная Европа тоже мечтала, чтобы Россия оставалась зависимой. Но мы разбили и этих рыцарей, и этих лучников, и этих пехотинцев тоже», — подчеркнул доктор исторических наук, научный директор Российского военно‑исторического общества Михаил Мягков.

И здесь возникает словно окно в параллельную вселенную: что происходит в наших православных церквях и в тех, что по ту сторону линии фронта.

Киево-Печерская лавра — первая и некогда главная обитель всей православной Руси. Сегодня лавра — фашистский пантеон. Пока в храмах Московского Кремля обретают мощи святых, киевские власти создают некрополь нацистских преступников.

«Это церемония перезахоронения одного из самых отъявленных украинских пособников нацистов Евгения Коновальца. Его провезли по Киеву под покровом ночи. Он создатель запрещенной ОУН*. Вот его портрет рядом с портретом Гитлера во время празднования украинскими националистами вторжения в Тернополь 3 июля 1941 года. На следующий день немцы и местные жители устроили погром и убили тысячи евреев», — рассказал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

«Вместе с ним Украина вернула себе часть самой себя — свою память, украинский опыт, нашу национальную историю», — говорил на церемонии глава киевского режима Владимир Зеленский.

Западные союзники Украины этот обыкновенный фашизм стараются не замечать. Хотя ими подписаны десятки документов, по которым нацизм пройти не должен. Например, Международная конференция по правам человека 1968 года.

«Ничто не может быть истолковано как предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, подобные расистской или нацистской практике», — говорится в документе.

Но тем не менее Запад, вооружив Украину, сделав ее средоточием всего антирусского, не замечая ее нацистских лозунгов, вновь пытается идти на Москву. И в тот момент, когда Россия обретает мощи князя-заступника, Украина поднимает на знамена фашистов-убийц. Каждый сам в праве выбирать себе святых. Но по ним потом и будут судить.

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* — признана экстремистской и запрещена в России.