Три человека пострадали в ДТП с КАМАЗом и электробусом в Москве

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 74 0

Инцидент произошел на улице Народного Ополчения.

Три человека пострадали в результате аварии на западе Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Три человека получили травмы в результате аварии на западе Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

ДТП произошло на улице Народного Ополчения. По предварительной информации, столкнулись грузовой автомобиль КАМАЗ, Lexus, Hyundai и электробус.

После аварии водителя Lexus госпитализировали. Еще двух пассажиров электробуса осматривают медицинские работники.

Обстоятельства произошедшего и причины аварии устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве восемь человек пострадали в результате серьезного ДТП на юго-западе столицы. Авария произошла на перекрестке, где столкнулись Mercedes и кроссовер. После удара одна из машин вылетела на тротуар, где в этот момент находились пешеходы у светофора. Очевидцы рассказали, что от столкновения Mercedes врезался в столб, а затем перевернулся.

На месте аварии работали экстренные службы. У автомобилей серьезные повреждения: у Mercedes оторвало колесо, сработали подушки безопасности, у второго автомобиля также оказался поврежден передний бампер. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и изучают записи с камер наблюдения, которые зафиксировали момент столкновения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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