«Хорошие друзья из разных стран»: Трамп обратился к астронавтам с МКС

Трамп попросил американских астронавтов передать привет их иностранным коллегам

Президент США Дональд Трамп пообщался с американскими астронавтами, которые находятся на борту Международной космической станции. Сеанс связи с экипажем состоялся в ходе его визита в Центр управления полетами в Хьюстоне, пишет ТАСС.

Глава государства во время беседы с космонавтами попросил передать привет их партнерам из других государств, участвующим в совместной работе на станции. Он подчеркнул, что сейчас на МКС собрались их «хорошие друзья из разных стран».

«Не знаю, слышат ли они нас. Просто тоже передайте им приветствия», — сказал американский лидер.

Помимо американских астронавтов, на станции свою миссию выполняют трое космонавтов из России, а также представитель Франции.

Кроме того, Трамп похвалил астронавтов из США за смелость, заявив, что они храбрецы. При этом президент честно отметил, что не отважился бы отправиться покорять космос.

«Я бы на это не пошел. Скажу вам прямо сейчас. Не хочется признавать это, но я бы не хотел идти на такое. Но некоторым это нравится больше всего», — пояснил глава Белого дома.

Он также признался, что был бы рад, если бы какой-нибудь естественный объект на Луне назвали в его честь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бортинжинер НАСА Дональд Петтит разместил фотографию Млечного пути, сделанную с МКС.

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