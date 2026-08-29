«Не пустили мать к телу сына»: как нашли убитого 12-летнего Максима в Подмосковье
Местная жительница рассказала, что знакома с одной из подозреваемых школьниц.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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После обнаружения тела Максима родителей не подпустили к заброшенному зданию
Тело 12-летнего Максима обнаружили в подвале заброшенного общежития в деревне Кабаново Московской области. Корреспондент «Известий» Александр Менайлов побывал на месте происшествия и поговорил с местной жительницей Мирославой, которая участвовала в поисках мальчика.
По словам женщины, после исчезновения ребенка его искали практически по всей округе. Проверяли гаражи, платформу, поля и лес. В какой-то момент участники поисков решили разделиться: часть людей отправилась к местному озеру, а женщина с мальчиком пошли к заброшенному зданию.
Именно там вскоре обнаружили тело ребенка.
«Поступил звонок мне от женщины, что обнаружено тело. По дороге я сразу позвонила в полицию, вызвала полицию, сказала о том, что подозревается, что это, возможно, Максим», — рассказала Мирослава.
Когда она приехала к заброшенному зданию, находившиеся там люди еще не были окончательно уверены, что обнаружили именно пропавшего мальчика. Тогда они снова вместе спустились вниз и убедились, что найден ребенок, которого разыскивали.
После этого Мирослава повторно связалась с экстренными службами. Родителей Максима старались не подпускать к месту обнаружения тела.
«Мы не подпускали ее туда. Мама находилась здесь. Мы не давали ей туда пройти. Потом уже папа подъехал, мы также его туда не подпустили», — вспоминает женщина.
Корреспондент «Известий» Александр Менайлов отметил, что в подвале заброшенного здания были видны доски и бетонные плиты, на которых оставались следы крови.
Мирослава призналась, что сама не смогла близко подойти к месту, где находился ребенок. По ее словам, тело лежало боком, поэтому обзор был ограничен. Увиденного оказалось достаточно, чтобы понять, что произошло нечто страшное.
Отдельно женщина рассказала о двух задержанных школьницах. Одну из них Мирослава знала лично: девочка занималась в местном Доме культуры, где сама собеседница раньше работала.
По словам местной жительницы, школьница посещала танцевальные коллективы и занятия по вокалу. До произошедшего Мирослава не замечала за ней ничего, что могло бы заставить заподозрить такую жестокость.
«Девочка на самом деле, когда занималась у нас в клубе, была очень скромная. Никогда в жизни не подумала бы я, что человек вообще способен на такое жестокое преступление», — рассказала она.
Мирослава также отметила, что была знакома с матерью девочки и не может назвать семью неблагополучной. По ее словам, родители появлялись в Доме культуры, в том числе по организационным вопросам, связанным с занятиями дочери.
«Плохого не могла ничего я сказать до вот этого происшествия», — подчеркнула женщина.
Теперь обстоятельства гибели Максима устанавливают следователи. По подозрению в убийстве ребенка задержаны две школьницы. Следствию предстоит установить, что происходило с мальчиком после того, как он вышел из дома, как он оказался в заброшенном здании и что стало причиной трагедии.
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