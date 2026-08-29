«Не пустили мать к телу сына»: как нашли убитого 12-летнего Максима в Подмосковье

После обнаружения тела Максима родителей не подпустили к заброшенному зданию

Тело 12-летнего Максима обнаружили в подвале заброшенного общежития в деревне Кабаново Московской области. Корреспондент «Известий» Александр Менайлов побывал на месте происшествия и поговорил с местной жительницей Мирославой, которая участвовала в поисках мальчика.

По словам женщины, после исчезновения ребенка его искали практически по всей округе. Проверяли гаражи, платформу, поля и лес. В какой-то момент участники поисков решили разделиться: часть людей отправилась к местному озеру, а женщина с мальчиком пошли к заброшенному зданию.

Именно там вскоре обнаружили тело ребенка.

«Поступил звонок мне от женщины, что обнаружено тело. По дороге я сразу позвонила в полицию, вызвала полицию, сказала о том, что подозревается, что это, возможно, Максим», — рассказала Мирослава.

Когда она приехала к заброшенному зданию, находившиеся там люди еще не были окончательно уверены, что обнаружили именно пропавшего мальчика. Тогда они снова вместе спустились вниз и убедились, что найден ребенок, которого разыскивали.

После этого Мирослава повторно связалась с экстренными службами. Родителей Максима старались не подпускать к месту обнаружения тела.

«Мы не подпускали ее туда. Мама находилась здесь. Мы не давали ей туда пройти. Потом уже папа подъехал, мы также его туда не подпустили», — вспоминает женщина.

Корреспондент «Известий» Александр Менайлов отметил, что в подвале заброшенного здания были видны доски и бетонные плиты, на которых оставались следы крови.

Мирослава призналась, что сама не смогла близко подойти к месту, где находился ребенок. По ее словам, тело лежало боком, поэтому обзор был ограничен. Увиденного оказалось достаточно, чтобы понять, что произошло нечто страшное.

Отдельно женщина рассказала о двух задержанных школьницах. Одну из них Мирослава знала лично: девочка занималась в местном Доме культуры, где сама собеседница раньше работала.

По словам местной жительницы, школьница посещала танцевальные коллективы и занятия по вокалу. До произошедшего Мирослава не замечала за ней ничего, что могло бы заставить заподозрить такую жестокость.

«Девочка на самом деле, когда занималась у нас в клубе, была очень скромная. Никогда в жизни не подумала бы я, что человек вообще способен на такое жестокое преступление», — рассказала она.

Мирослава также отметила, что была знакома с матерью девочки и не может назвать семью неблагополучной. По ее словам, родители появлялись в Доме культуры, в том числе по организационным вопросам, связанным с занятиями дочери.

«Плохого не могла ничего я сказать до вот этого происшествия», — подчеркнула женщина.

Теперь обстоятельства гибели Максима устанавливают следователи. По подозрению в убийстве ребенка задержаны две школьницы. Следствию предстоит установить, что происходило с мальчиком после того, как он вышел из дома, как он оказался в заброшенном здании и что стало причиной трагедии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.