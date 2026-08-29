Два дома получили повреждения в результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону

Для жителей пострадавших зданий организуют пункт временного размещения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Два многоквартирных дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону получили повреждения в результате воздушной атаки. Об этом 29 августа сообщил глава города Александр Скрябин в Telegram-канале.
Для жителей поврежденных домов организуется пункт временного размещения. Гражданам предоставят спальные места, горячие напитки и питание.
Кроме того, на базе администрации Пролетарского района открыта горячая линия для жителей поврежденных домов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в селе Грузское Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал микроавтобус местного предприятия.
В результате удара погибли два человека, еще шесть получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
По данным оперативного штаба региона, две женщины и трое мужчин получили множественные осколочные ранения. Еще у одной пострадавшей предварительно диагностировали акубаротравму. Состояние одной из раненых оценивается как тяжелое.
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