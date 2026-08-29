Копия Арнтгольц: Марк Богатырев вышел в свет с таинственной незнакомкой

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 165 0

Звезда сериала «Кухня» развелся с бывшей супругой в конце 2025 года.

У Марка Богатырева появилась новая девушка

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Марк Богатырев вышел в свет с незнакомкой, похожей на Татьяну Арнтгольц

Звезда сериала «Кухня» актер Марк Богатырев появился на кинофестивале «Короче» в Калининграде в компании таинственной незнакомки, похожей на его бывшую жену актрису Татьяну Арнтгольц. Об этом сообщил журнал Woman.ru.

На кадрах, которые опубликовало издание, видно, как Богатырев сидит на кресле в кинозале, а рядом с ним — эффектная блондинка. Они о чем-то непринужденно разговаривают и смеются. О том, кто именно сопровождал актера на мероприятие, неизвестно. Однако пользователи сети уже успели прозвать спутницу Богатырева «копией Арнтгольц».

«Пока мне нечего рассказать про это», — так свой выход в свет с незнакомкой прокомментировал сам Богатырев, отметив, что с прессой на личные темы он не разговаривает.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц развелись в конце 2025 года. Они были в браке пять лет. В этом союзе у актера появился сын Данила. О том, что стало причиной расставания, до сих пор неясно. Споров касательно проживания общего ребенка и раздела имущества у артистов не было. После развода родителей мальчик остался жить с Арнтгольц.

Ранее на ярмарке современного искусства «Арт Россия» Марк Богатырев рассказал корреспонденту 5-tv.ru о том, что в свободное время он предпочитает проводить с сыном. При этом говорить о личной жизни наотрез отказался.

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