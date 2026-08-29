«Тор-М2» уничтожил разведывательные и ударные БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 77 0

Среди пораженных целей были беспилотники «Шарк», «РАМ-2Х» и «Лютый».

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

«Тор-М2» уничтожил разведывательные и ударные БПЛА ВСУ

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожил разведывательные и ударные беспилотники ВСУ на Добропольском направлении в зоне СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Во время очередного дежурства военнослужащие обнаружили разведывательный БпЛА «Шарк», который использовался для ведения воздушной разведки и корректировки артиллерийского огня. После оценки обстановки расчет выполнил пуск зенитной управляемой ракеты и поразил беспилотник.

Позднее военнослужащие уничтожили ударные БпЛА «РАМ-2Х» и «Лютый». Все обнаруженные цели были поражены до выхода на рубеж атаки.

Всего на счету расчета «Тор-М2» числятся десятки уничтоженных воздушных целей различных типов. Комплекс предназначен для поражения объектов в ближней зоне противовоздушной обороны.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Спецоперация
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