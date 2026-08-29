Три человека погибли в результате атаки ВСУ по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов и ракет атаковали населенные пункты Белгородской области. В результате три человека погибли, еще девять получили травмы различной степени тяжести. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил оперштаб региона.

Уточняется, что боевики киевского режима обстреляли город Шебекино. Один из боеприпасов прилетел в частный сектор — погибли одна женщина и двое мужчин. Еще семь мирных граждан получили осколочные ранения. У одного пострадавшего акубаротрама.

Всех раненых доставили в больницу. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи.

В оперштабе добавили, что в Шебекино также один украинский дрон врезался в дорожное полотно, выбив ударной волной окна у соседних зданий, а другой — попал на территорию частного дома. В результате пострадала линия электропередачи и техника.

Кроме Шебекино, обстрелу со стороны ВСУ подвергся поселок Пятницкое. Там вражеский беспилотник врезался в автомобиль, внутри которого находился мужчина. Он выжил. Его доставили в больницу. У пострадавшего зафиксированы осколочные ранения головы, руки и спины.

Помимо этого, обстрелу подверглись Разумное, Ракитянский округ и Грайворонский округ. Там, в том числе повреждены дома и машины мирных граждан. Информация об разрушениях уточняется.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью над регионами России было сбито 313 беспилотников ВСУ. Враг направил дроны также на Брянскую, Воронежскую, Ростовскую, Тульскую области, а также Крым и Татарстан.

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