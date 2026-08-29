Хочу жениться: почему люди снова стали обращаться к свахам

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 20 0

Желание переложить работу по поиску партнера на «консультанта» может говорить о психологических проблемах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Психолог Маремпольская: обращение к свахе может говорить о неумении общаться

Обращение к агенту по знакомствам для поиска романтического партнера может говорить о нехватке у человека навыков общения. Но возможны и другие причины — например, сильная занятость. Об этом 5-tv.ru рассказала психолог Татьяна Маремпольская.

«Когда люди хотят себе найти пару, это навык общения. Общение — это вообще навык. И чтобы его создать, развить, мы должны уметь взаимодействовать», — объяснила эксперт.

Этот навык не только возможно, но и необходимо развивать. Однако в современном мире у людей есть возможность за деньги делегировать многие задачи, для которых они сами не обладают необходимыми умениями, специально обученным людям. Построение отношений — не то же самое, что ремонт в ванной или лечение больного зуба, однако и здесь есть специалисты (или считающие себя таковыми — Прим. ред.), готовые за плату взять на себя необходимую работу.

Впрочем, есть и более глубокие психологические причины — страх быть отвергнутым и комплексы.

«Это неумение общаться, неумение выстраивать отношения, какие-то еще комплексы<…> А здесь, например, профессионал делает, он массу проблем снимает с тебя, с того человека, который обратился», — подчеркнула эксперт.

Однако есть и вовсе практическое объяснение — банальная нехватка времени из-за занятости.

«У человека самого иногда нет времени, ему трудно, например, такую клиентскую базу, как у свахи, иметь. Ну что, он на улицу выйдет и начнет там знакомиться? Это будет очень странно выглядеть», — объяснила Маремпольская.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как распознать манипулятора при знакомстве.

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