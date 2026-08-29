Количество погибших от наводнения в Непале выросло до 616 человек

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 19 0

Спасатели продолжают искать тела жертв волны-убийцы.

Сколько человек погибло в Непале из-за наводнения

Фото: Reuters/Francis Mascarenhas

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Число погибших в результате мощного наводнения в Непале продолжает расти. По уточненной информации, жертвой катаклизма стали 616 человек. Об этом сообщила местная полиция.

Официальные власти отметили, что спасатели нашли 616 тел. При этом число пострадавших составляет 2301 человек.

Стихия обрушилась на Непал 26 августа. Наводнение практически полностью уничтожило один из популярных туристических районов Расува. Были повреждены объекты инфраструктуры: дороги, мосты, гидроэлектростанции и многое другое. В момент катаклизма многих людей, включая туристов смыло волной грязи.

Поисково-спасательная операция продолжается до сих пор. Сотрудники экстренных служб, а также военные тщательно прочесывают районы бедствия. По последним данным пропавшими числятся 655 туриста. Среди них есть граждане России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стало причиной катастрофического наводнения в Непале. Дело в леднике, который упал с горы в озеро, подняв тем самым огромную волну-убийцу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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