Последняя улика: неизвестный мужчина «захватил» соцсети Сергея Усольцева
Он может быть единственным, кто способен пролить свет на тайну исчезновения семьи.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru
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Неизвестный мужчина захватил соцсети Сергея Усольцева
Аккаунты главы семьи пропавших в тайге туристов Сергея Усольцева в соцсетях захватил неизвестный мужчина по имени Мухаммед (имя изменено — Прим. ред.). Об этом 5-tv.ru сообщил друг семьи Валентин Дегтярев.
«Этот Мухаммед (имя изменено — Прим. ред.) так называемый, который приобрел этот номер, а потом начал полностью контролировать все социальные сети Усольцева, в том числе и WhatsApp*, пользоваться, и перекачал все данные с WhatsApp себе, и он знает точно, что происходило с Усольцевыми», — рассказал источник.
По словам мужчины, правоохранительным органам следует найти этого человека, изъять у него сим-карту и выяснить, сохранилась ли переписка Сергея Усольцева. Она поможет вскрыть все обстоятельства таинственного исчезновения семьи.
«Почему аккаунт Усольцева не был удален и сколько сообщений там сохранилось? Этот человек знает этот аккаунт, он им пользуется и даже поменял картинку», — отметил Валентин.
Отдельно мужчина указал на то, что пасынок Сергея Усольцева Даниил Баталов выбросил свой телефон перед тем, как обратиться в полицию. Он объяснил это тем, что не хотел, чтобы кто-либо прочел его переписки с отцом и другими членами семьи. Таким образом, таинственный Мухаммед может быть единственным, у кого остались улики, способные пролить свет на то, что случилось с семьей туристов.
Сам он не пытается выйти на контакт. По предположению Валентина, новый владелец номера понимает, что ему может грозить уголовная ответственность по статьям о неправомерном доступе к информации, нарушении неприкосновенности частной жизни или нарушении тайны переписки.
Если правоохранители его найдут, им предстоит установить, был ли в его действиях умысел и читал ли он вообще переписку Усольцева. Сам по себе факт передачи номера новому абоненту не нарушает закон — по истечении полугода сим-карту разрешается переоформить на другого владельца.
Ранее 5-tv.ru писал, что пасынок Сергея Усольцева отказался объявлять родителей умершими.
Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Их дело стало одним из самых громких случаев исчезновений людей в России за последние годы. Масштабные поиски до сих пор не дали результатов.
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