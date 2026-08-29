Более 300 членов семей участников СВО посетили бесплатные экскурсии по Москве

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 36 0

Для близких военнослужащих организовали 11 маршрутов.

Семьи участников СВО посетили экскурсии по Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Серию экскурсий для членов семей участников специальной военной операции провели в Москве. Об этом сообщает портал mos.ru.

В мероприятиях приняли участие более 300 человек. Программа стартовала с маршрута «Нигде, кроме как в Мосрентгене», а завершилась прогулкой по Сокольникам. Всего участникам предложили 11 направлений в разных частях города — от Крюкова и Текстильщиков до усадьбы Покровское-Стрешнево и Обручевского района.

Одним из ключевых маршрутов стала двухчасовая прогулка по парку Победы между станциями метро «Парк Победы» и «Минская». Участники увидели Музей Победы, монумент Победы, мемориальную аллею, памятный знак «Дух Эльбы», композицию Зураба Церетели «Трагедия народов» и памятник «По дорогам войны».

Экскурсоводы при подготовке таких прогулок сделали акцент не только на датах и событиях, но и на судьбах людей. Гид Сергей Рахманинов отметил, что важно показать посетителям человеческую сторону прошлого и помочь увидеть в мемориальном пространстве личный смысл. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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