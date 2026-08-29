Сотрудники скорой помощи пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 127 0

Всего ранения получили пять человек.

Сотрудники скорой ранены в ходе ударов ВСУ под Белгородом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Две женщины-фельдшеры пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Всего пострадали пять человек. У сотрудниц скорой помощи осколочные ранения, одна из них в тяжелом состоянии.

«В поселке Октябрьский Белгородского округа от детонации дрона женщина получила осколочное ранение шеи и голени. Во время транспортировки раненой в стационар FPV-дрон атаковал автомобиль СМП. Две женщины-фельдшера получили осколочные ранения, одна из них находится в тяжелом состоянии», — уточнили в оперштабе.

С начала специальной военной операции территория РФ регулярно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боевики наносятся удары с применением беспилотников и ракет. При этом целями противника часто становятся гражданские объекты, жилые здания и транспортные средства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель пожарной машины и 15-летняя девушка ранены в ходе атаки ВСУ на Белгородскую область.

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