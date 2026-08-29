«I love you»: Гуф и Баста обменялись признаниями после концерта

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 1 909 0

Теплые слова в адрес друг друга прозвучали уже в личной переписке артистов.

Фото, видео: Софья Сандурская/ТАСС; 5-tv.ru

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Гуф признался Басте в любви после концерта в «Лужниках»

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов. — Прим. ред.) признался артисту Басте (настоящее имя — Василий Вакуленко. — Прим. ред.) в любви после совместного концерта в «Лужниках», который собрал более 70 тысяч зрителей. Об этом Баста рассказал корреспонденту 5-tv.ru, поделившись эмоциями после выступления.

По словам музыканта, после шоу Гуф написал ему теплое сообщение. Сам Баста в ответ также признался коллеге в любви.

«Гуф мне написал потом: «Братка, было круто, I love you». Я написал: «I love you too, братка, было круто», — рассказал Баста.

Особенно важным для Басты стало то, что музыканты впервые вместе исполнили композиции из нового альбома «Баста/Гуф 2026». Пластинка вышла в апреле, однако до концерта в «Лужниках» артисты ни разу не представляли эти песни со сцены.

«Было правда трогательно», — сказал Баста.

Концерт стал первой большой презентацией второго совместного альбома рэперов, который вышел спустя 16 лет после первой пластинки. Помимо совместных композиций, музыканты исполнили сольные хиты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что перед выступлением в «Лужниках» Баста и Гуф признавались в сильном волнении. Музыканты старались скрыть переживания за внешним спокойствием. Баста назвал это маской, а Гуф — защитной реакцией.

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