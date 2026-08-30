Мадуро отправил внукам снимки из тюрьмы

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 29 0

На кадрах политик выглядит сильно похудевшим.

Что сейчас с Мадуро

Фото: Telegram/Nicolás Maduro/NicolasMaduroMoros

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил внукам фотографии из тюрьмы в США, на которых заметно похудел. Снимки появились в его Telegram-канале.

«Маленький подарок любви и надежды. Я посылаю эти фотографии как небольшой подарок всем моим внукам, детям и всем людям, которые нас любят. Я хочу, чтобы вы знали, что мы тверды, наши сердца переполнены вашей любовью», — подписал фотографию Мадуро.

На снимках, сделанных в конце июня 2026 года, венесуэльский лидер позирует в сером спортивном костюме и улыбается.

В публикации Мадуро также поблагодарил близких и сторонников за молитвы, поддержку и слова солидарности. Он отметил, что вместе с супругой Силией Флорес продолжает сохранять спокойствие и веру.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле. После этого Мадуро и его супругу захватили и вывезли в Нью-Йорк. Американские власти заявили об их якобы причастности к «наркотерроризму».

После произошедшего уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с Венесуэлой в нефтяной сфере, назвав ее крупнейшей сделкой в истории. По его словам, Вашингтон получит контрольный пакет в запасах венесуэльской нефти объемом более 65 миллиардов баррелей. Американский лидер также утверждал, что соглашение позволит нарастить поставки сырья и снизить цены на топливо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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