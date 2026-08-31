Медведица напала на двух охотников на границе Камчатки и Чукотки

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 42 0

Зверь защищал свое потомство.

Медведь напал на охотников на границе Камчатки и Чукотки

Фото: www.globallookpress.com/Monika Skolimowska

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Двое мужчин госпитализированы после нападения медведицы на границе Камчатского края и Чукотки. Об этом сообщает региональный Минздрав со ссылкой на Камчатский территориальный центр медицины катастроф.

Отмечается, что мужчины охотились в районе села Хатырка, где и произошло нападение хищника.

«Бортом санитарной авиации они были эвакуированы с района бухты Анастасия и доставлены в районную больницу», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточняется, у одного из пострадавших зафиксирован укус, у второго — повреждена нога. При этом состояние обоих оценивается как удовлетворительное.

Начальник управления федерального государственного контроля Министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Всеволод Воропанов добавил, что медведица набросилась на охотников, руководствуясь материнским инстинктом. При этом она не стала преследовать мужчин, а сразу после нападения увела медвежат в сторону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу в нескольких российских регионах наблюдается «нашествие» медведей. В Сибири и на Дальнем Востоке в августе стали фиксировать, что звери все чаще заходят в города и поселки, потому что в тайге не уродились кедровые орехи из-за аномально жаркого лета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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