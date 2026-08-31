Судно пыталось пройти по маршруту, который иранские военные сочли недопустимым.
Фото: www.globallookpress.com/Ahmed Shaker
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
КСИР: супертанкер вспыхнул после подрыва на минах в Ормузском проливе
Крупный танкер получил повреждения и загорелся при прохождении Ормузского пролива. По данным телеканала IRIB, судно подорвалось сразу на двух морских минах. Телеканал ссылается на Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Супертанкер, нарушивший правила Ормузского пролива, загорелся после попадания двух морских мин», — заявили в ВМС КСИР.
По информации иранской стороны, танкер следовал южнее установленного маршрута движения. В КСИР этот путь назвали незаконным. После двух взрывов на борту возник пожар, а судно потеряло возможность продолжать движение.
В Военно-морских силах КСИР предупредили, что несоблюдение введенных ими требований безопасности и навигации при прохождении стратегически важного пролива может привести к последствиям для судов.
Ситуация развивается на фоне обострения вокруг Ормузского пролива. Журналист Axios Барак Равид ранее сообщил об ударах Вооруженных сил США по двум пусковым установкам на иранском острове Ларек. Американская сторона объясняла эти действия стремлением не допустить минирования пролива.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 20 авг
- Авианосец США «Джордж Вашингтон» с ударной группой прибыл на Ближний Восток
- 17 авг
- США и Иран продлили перемирие еще на два месяца
- 5 авг
- Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута через Ормузский пролив
- 1 авг
- США и Израиль планируют удары по энергообъектам Ирана в первые выходные августа
- 31 июл
- «Ракет осталось на год»: у США кончаются боеприпасы из-за конфликта с Ираном
- 18 июл
- Иран ударил по военным базам и топливным хранилищам США в Бахрейне
- 16 июл
- Иран атаковал беспилотниками топливное хранилище США в Иордании
- 15 июл
- Реальные расходы США на конфликт с Ираном могут достичь 100 млрд долларов
- 15 июл
- Трамп отказался от пошлины на проход через Ормузский пролив: что известно
- 8 июл
- «Политический шантаж»: зачем Нетаньяху пугает США союзом с Индией
64%
Нашли ошибку?