Российская сборная по дзюдо выиграла турнир «Большого шлема» в Швейцарии

Эфирная новость 50 0

Турнир завершился триумфом спортсмена из России в супертяжелой весовой категории.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский гимн звучит в швейцарской Лозанне! Триумфом нашего дзюдоиста Инала Тасоева завершился международный турнир «Большого шлема». В финальном поединке в супертяжелой весовой категории он уверенно победил соперника из Финляндии.

Добавим, что Иналу 28 лет, он уроженец Владикавказа, но сейчас тренируется в Петербурге. На турнире в Швейцарии наша сборная заняла первое общекомандное место.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские пятиборцы завоевали золото в командном турнире на чемпионате мира в Китае.

Егор Громадский, Петр Борщев и Андрей Бобров набрали в сумме 4693 балла, опередив сборную Египта (4687) и Франции (4482).

В личном зачете Громадский стал серебряным призером (1581 балл), уступив чеху Лукашу Матею (1586), а бронза досталась южнокорейцу Со Чан Вану. Борщев и Бобров заняли девятое и десятое места соответственно.

Российские атлеты выступали на турнире под национальным флагом и с гимном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
Ноготочки на удачу: лунный гороскоп маникюра на сентябрь 2026 для знаков...

Последние новости

12:48
Как вернуть деньги за обучение: налоговый вычет в 2026 году
12:40
Трагедия на железной дороге: в Дагестане поезд задавил пятилетнего мальчика
12:30
Еще громче и масштабнее: как прошел фестиваль «Легенда» в ДК Горбунова
12:21
При крушении парома у берегов Северного Кипра погибла россиянка
12:18
«Где Соломон?» — рэпер Мот раскрыл неожиданное увлечение сына
12:08
Собянин рассказал, какие причалы откроются на Москве-реке до конца 2026 года

Сейчас читают

Желание Европы сэкономить на газе вышло боком: низкие запасы и газ по $ 850
Работаем или отдыхаем 1 сентября 2026: как законно взять выходной в этот день
«Слишком много снимается»: Алексей Учитель о карьере Анны Пересильд
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео