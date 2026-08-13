На чемоданах: каждый десятый россиянин готов переехать в регионы ради работы

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 23 0

Среди главных барьеров — поиск жилья и протесты членов семьи.

Как в России относятся к переездам в регионы ради работы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Каждый десятый россиянин готов переехать в регионы ради работы

Аналитики  выяснили, что 38% жителей страны согласны сменить регион проживания ради привлекательной вакансии. Об этом сообщила Газета.ру.

По данным опроса ВЦИОМ, 22% граждан в целом планируют переехать, причем 10% из них уже готовы паковать чемоданы именно в другой субъект РФ. При этом сдерживающих факторов куда больше, чем стимулов. Так, 36% респондентов указали на сложности с поиском подходящего жилья, а 26% признались, что не хотят спорить с близкими, не готовыми менять насиженное место.

«Сегодня человек выбирает не только место работы, но и место жизни. Хорошая вакансия может заинтересовать, но для переезда этого недостаточно. Регионы конкурируют за людей всей средой: качеством жилья, инфраструктурой, сервисами и условиями для семьи», — заявил основатель аналитической компании Максим Морозов.

В числе успешных примеров создания привлекательных кластеров аналитики назвали «Сириус», Иннополис и «Сколково». Именно такие территории, где одновременно развиваются образование, наука и жилая среда, переманивают квалифицированные кадры. Особенно актуален этот подход для Арктической зоны — растущий спрос на специалистов уже наблюдается в Мурманской области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как не остаться без денег после увольнения.

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