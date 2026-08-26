Собянин: За 7 месяцев на городском транспорте совершено почти 2,5 млрд поездок

Городской транспорт в Москве становится все популярнее. В январе — июле 2026 года на всех его видах было совершено 2,46 миллиарда поездок. Это на 76 миллионов больше, чем за такой же период 2025-го. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил Сергей Собянин.

«Лидером по росту пассажиропотока стал трамвай. Уделяем этому направлению огромное внимание: уже полностью обновили подвижной состав, а также запустили два Московских трамвайных диаметра. Столичный городской транспорт ценят за надежность и точность. Ожидаем, что уже в 2027-м его доля превысит 70 процентов от общего числа поездок по столице. Это результат системной работы в рамках Стратегии развития транспортной системы Москвы», — написал мэр Москвы в своем канале.

В то же время на столичных дорогах уменьшилось количество личных автомобилей. Если в 2025 году их было в среднем 2,7 миллиона в сутки, то в 2026‑м показатель снизился до 2,6 миллиона.

Наибольший рост пассажиропотока зафиксирован на трамвайных маршрутах. Суточный объем поездок увеличился с 690 до 900 тысяч. Такой результат связан с развитием Московских трамвайных диаметров — в частности, с запуском второго диаметра (Т2), а также с завершением обновления подвижного состава.

Рост пассажиропотока подтверждает надежность, предсказуемость и востребованность городской транспортной системы. Все мероприятия, заложенные в стратегию развития московского транспорта, выполняются в полном объеме.

«Будем продолжать реализацию проектов в этой сфере с акцентом на качество и безопасность. Наша цель — максимально комфортный и доступный городской транспорт для всех жителей и гостей столицы», — отметил Сергей Собянин.

По прогнозам, в 2027 году доля поездок на городском транспорте превысит 70 процентов от общего числа передвижений по столице. Этот показатель окажется выше уровня 2019 года (до пандемии COVID‑19), когда из‑за эпидемиологической ситуации временно выросла доля поездок на личных автомобилях.