«Охраняем»: Минобороны пожелало россиянам спокойного сна цитатой из песни Цоя

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 30 0

Министерство также опубликовало кадры работы экипажа вертолета Ми-28.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Telegram/ Минобороны России/ mod_russia; 5-tv.ru

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Минобороны пожелало россиянам спокойного сна цитатой из песни Цоя

Министерство обороны РФ пожелало гражданам спокойного сна, сделав отсылку к песне Виктора Цоя и группы «Кино». Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

«Тем, кто ложится спать, спокойного сна! Мы охраняем эту ночь», — подчеркнули в министерстве.

Минобороны также опубликовало видеоролик, который показывает работу экипажа вертолета Ми-28 в ходе выполнения боевой задачи. Кадры сопровождает аудиоряд — знаменитый гитарный рифф из песни группы «Кино» «Спокойная ночь».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ увеличили интенсивность ударов по объектам Вооруженных сил Украины. В стране уничтожено около 90% складов торговых сетей — их использовали для хранения боеприпасов. Киевский режим прячет снаряды даже в подвалах домов, использует гражданских как живой щит.

Накануне в Минобороны заявили, что российские войска готовят массированные атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Это станет ответом на удары киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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