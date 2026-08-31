«В России не забывают»: Путин обратился к экс-президенту Армении в день рождения

Путин обратился к экс-президенту Армении Роберту Кочаряну в день рождения

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну, которому исполнилось 72 года. Текст обращения опубликовала пресс-служба Кремля.

В поздравлении глава государства отдельно отметил роль Кочаряна в отношениях Москвы и Еревана.

«В России не забывают о вашем личном вкладе в развитие дружественных, союзнических связей между нашими странами», — говорится в сообщении пресс-службы в мессенджере МАКС.

Помимо этого, Путин пожелал бывшему армянскому лидеру крепкого здоровья и душевной бодрости. В обращении также прозвучало пожелание сохранять стойкость перед лицом испытаний.

Ранее в этот же день Путин направил поздравление лидеру Киргизии Садыру Жапарову по случаю 35-летия независимости республики.

Российский лидер отметил достижения страны в социально-экономической сфере и укрепление ее международных позиций, а также подчеркнул поступательное развитие российско-киргизских отношений на основе стратегического партнерства и союзничества.

Кроме того, Путин указал на продуктивное взаимодействие Москвы и Бишкека в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.

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