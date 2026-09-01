В Польше сгорел завод дронов для ВСУ
Приоритетной является версия о поджоге.
Фото, видео: Jakub Kaczmarczyk/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Польше сгорел завод, который обеспечивал Украину беспилотниками. Приоритетной является версия о поджоге. Местные СМИ сообщают, что перед пожаром на объект пробрался неизвестный в маске. Предприятие отправляло Киеву барражирующие боеприпасы и разведывательные дроны на миллионы долларов в год. Эту продукцию успешно сбивают наши системы ПВО.
Тем временем европейские союзники усиливают давление на Испанию и Грецию, требуя передать Украине ракеты для комплексов Patriot.
Вопрос станет главной темой на встрече министров обороны и иностранных дел стран ЕС. По данным Bloomberg, Мадрид и Афины имеют одни из крупнейших запасов среди европейских партнеров Киева. При этом у значительной части ракет срок эксплуатации подходит к концу. Ключевые спонсоры Зеленского, предлагают трехстороннюю схему с участием Норвегии. Она выкупит припасы за собственные деньги и затем передаст их ВСУ.
Афины отказываются сокращать арсеналы из-за многолетнего геополитического противостояния с Турцией. А Испания и так утвердила пакет военной помощи Киеву на миллиард евро, в который Patriot не входят.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?