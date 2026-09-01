Небесное кольцо над Китаем: у самого высокого моста появилось чудо

В китайской провинции Гуйчжоу удалось запечатлеть круглую радугу

В китайской провинции Гуйчжоу удалось запечатлеть необычную круглую радугу, которая возникла над ущельем Хуацзян. Особенно впечатляюще явление выглядит на кадрах с дрона: радужное кольцо появилось рядом с искусственным водопадом, где потоки воды падают с высоты более 600 метров.

На фоне редкого оптического эффекта возвышается мост через каньон Хуацзян. Сооружение проходит примерно в 625 метрах над рекой Бэйпань и считается самым высоким мостом в мире.

Видео с необычной картиной быстро разошлось по социальным сетям, удивив пользователей масштабом и сочетанием природного явления с инженерным объектом.

Ранее в США разгорелась дискуссия вокруг масштабного космического проекта, связанного с размещением на орбите десятков тысяч зеркал для отражения солнечного света на Землю. Инициативу американских разработчиков раскритиковали из-за сходства с идеями советских инженеров, заявивших о подобных концепциях ранее.

Однако споры вокруг проекта касаются не только возможного заимствования задумки. Ученые предупреждают, что массовое размещение объектов на околоземной орбите может создать серьезные проблемы для космических исследований и привести к беспрецедентной перегрузке космического пространства. По мнению астрономов, даже масштабные проекты вроде спутниковой группировки Илона Маска могут показаться менее значительными на фоне возможных последствий.

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