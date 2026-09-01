Пушкинский музей и Музей Востока в Москве временно приостановили работу

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 36 0

Экскурсии на ближайшие часы отменены, посетителей эвакуировали.

Почему Пушкинский музей и Музей Востока закрылись в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и главное здание Музея Востока в Москве временно закрыты. Об этом сообщили пресс-службы учреждений.

В Пушкинском музее уточнили, что работа приостановлена по техническим причинам, точное время возобновления пока неизвестно. В пресс-службе также упомянули эвакуацию посетителей. Экскурсии, запланированные на ближайшие четыре часа, отменены.

При этом более поздние показы состоятся, если музей откроется. В Музее Востока закрытие объяснили «техническими и независящими от нас причинами» и сообщили, что планируют открыться ориентировочно до 13:00.

Посетителям, чей визит не состоялся или был прерван, в течение 10 дней предлагают заполнить форму для возврата стоимости билетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Дании во время работ в саду обнаружил крупнейшее серебряное сокровище эпохи викингов весом 18,5 килограмма. По данным телерадиокомпании DR, находка была сделана в районе Ребильд при подготовке места под террасу. Масштаб сокровища оказался беспрецедентным: его вес почти в три раза превысил предыдущий национальный рекорд в 6,5 килограмма. Как предполагается, находка будет передана в музей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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