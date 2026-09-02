«На 90% стало реальностью»: Ярмольник о сбывшихся прогнозах братьев Стругацких
По его словам, такой возможностью они обладали благодаря таланту.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Леонид Ярмольник сообщил о сбывшихся пророчествах братьев Стругацких
Большая часть идей писателей Аркадия и Бориса Стругацких сегодня воплотилась в реальность. Об этом сообщил российский актер Леонид Ярмольник на премьере сериала «Трудно быть Богом».
«Все, что написали братья Стругацкие, придумали и нафантазировали, на 90 процентов стало нашей действительностью во всех смыслах. Поэтому надо читать Стругацких и сравнивать с тем, если учесть, что они писали в 50-60-е годы», — сказал прославленный артист.
Говоря о возможностях писателей предвидеть будущее, Ярмольник подчеркнул, что такой информацией они обладают от таланта. Актер также отметил, что такие творцы «предугадывают время».
«Единственное то, чего в жизни сегодня нет, из того, что написали Стругацкие, так это телепортация. Все остальное уже есть», — добавил он.
Ранее актер Никита Кологривый рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время съемок телепроекта «Трудно быть Богом» в Иране. По его словам, он столкнулся с выгоранием — сильной жарой во время работы над картиной.
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