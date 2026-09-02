Ариана Гранде объявила о планах о завершении карьеры

Ариана Гранде поставила карьеру на паузу

Американская певица Ариана Гранде завершила в Лондоне мировые гастроли Eternal Sunshine и объявила о паузе в публичной деятельности после финального концерта тура на арене O2. Об этом сообщает BBC.

Во время выступления в британской столице артистка поблагодарила поклонников за поддержку и назвала завершившееся турне одним из самых важных событий в своей жизни.

«Это был один из самых прекрасных и удивительных опытов в моей жизни, и я просто хотела выразить свою благодарность, не разрыдавшись окончательно», — сказала Гранде со сцены.

С середины августа певица провела десять концертов, а всего за время гастролей, которые начались в калифорнийском Окленде в июне, она выступила 41 раз. Гранде также отметила, что будет всегда дорожить этим опытом и назвала своих поклонников лучшими в мире.

О паузе в публичной деятельности исполнительница объявила в августе. Она подчеркнула, что решение не было спонтанным и не связано с критикой ее внешности. Заявление последовало после выхода клипа на песню Petal из одноименного альбома, который вызвал обсуждения в соцсетях и СМИ о состоянии здоровья певицы.

BBC сообщила, что на лондонском концерте Гранде не показывала признаков недомогания или слабости. Журнал Rolling Stone назвал ее одной из лучших певиц поколения, отметив, что выступление не указывало на нежелание артистки находиться на сцене.

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