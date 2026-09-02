«Вообще не ревнивый»: Анастасия Крылова о молодом человеке и первом свидании

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 22 0

Пара также рассказала о своем первом свидании, которое чуть не сорвалось.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Анастасия Крылова заявила о полном отсутствии ревности у молодого человек

Актриса Анастасия Крылова заявила, что ее молодой человек Дмитрий совсем не склонен к ревности. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Трудно быть Богом». Артистка посетила мероприятие вместе со своим парнем.

«Вообще не ревнивый человек. Вообще!» — сказала звезда кинопроекта «Трудные подростки», отвечая на вопрос о ревности к ее поклонникам.

Возлюбленный при этом подчеркнул, что обсуждает слухи вокруг Анастасии, однако иногда получает от нее информацию, которую предпочел бы не знать.

«Пишут странные вещи, если честно, мы обсуждаем. Она такая: «Смотри, мне сказали, что хотят облизать мои ножки». Я такой: «Зачем мне эта информация? Не нужно мне это говорить», — с улыбкой отметил Дмитрий.

Пара также поделилась историей своего первого свидания. Мужчина признался, что устроил его с размахом: повез Анастасию в аэропорт Внуково, чтобы отправиться смотреть на звезды в компании с космонавтами. Но планы чуть не сорвались, так как девушка испугалась полета.

«Мы все уже идем на посадку, говорит: «Я боюсь летать, я не полечу». И у нас пошли дебаты с тем, что я говорю: «Там безопасно, сами астронавты летят с нами», — рассказал он.

В итоге Анастасия согласилась на полет — пара поднялась в небо и наблюдала за звездами. Сама Крылова добавила, что перед этим пережила сложный перелет, поэтому волновалась, но в итоге не пожалела.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певицу Ольгу Бузову заподозрили в романе с 29-летним актером. 

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