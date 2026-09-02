Никишина назвала рост несырьевого экспорта приоритетом России

Глава РЭЦ Вероника Никишина заявила о необходимости дальнейшего увеличения доли несырьевого экспорта в российской торговле.

Рост доли несырьевого экспорта остается одним из приоритетов правительства России, заявила 2 сентября глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина в студии МИЦ «Известия» в рамках Восточного экономического форума.

По словам Никишиной, экспорт, в том числе несырьевой, играет важную роль в развитии экономики. Она подчеркнула, что работа по увеличению его доли в структуре торговли ведется в России уже много лет.

«Наше направление всегда было ключевым, потому что экспорт — и несырьевой экспорт в частности — являются, извините за банальность, драйверами экономики любой страны. И увеличение доли несырьевого экспорта в структуре нашей торговли является приоритетом правительства уже не один год, я бы сказала, не одно десятилетие», — заявила глава РЭЦ.

Никишина также рассказала, что при формировании российских экспортных лидеров первыми на зарубежные рынки вышли металлурги, затем химики. По ее словам, это обеспечивало дополнительный спрос, поступление налогов, экспортной прибыли и выручки в российскую экономику.

После этого, отметила глава РЭЦ, Россия начала расширять ассортимент товаров несырьевого экспорта.

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